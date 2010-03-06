Які укази Януковича підтримує Тимошенко

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає популізмом один з перших указів новообраного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про скорочення його зарплати на 50%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в ефірі програми Шустер Live.

"Я просто не хотіла б, щоб з такого піару це починалося. Так як ведеться політика сьогодні, так як сьогодні ставляться до державної власності, коли забирають на 1,2 млрд. доларів вартістю «Межигір’я», а потім на 50% скорочують зарплату. Ці 50% «Межигір’я» ще 150 років не покриють. Я не хочу, щоб так фальшиво все це було, а щоб насправді робилися справи, які потрібні Україні", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом з тим, вона абсолютно підтримує укази В.ЯНУКОВИЧА з боротьби з бідністю і з кризою.