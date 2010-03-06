Литвин пропонує сигнальне голосування за прем'єра

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує провести закрите сигнальне голосування за кандидатів на посаду прем’єр-міністра, аби побачити реальну підтримку тієї чи іншої кандидатури.

Про це він заявив під час ефіру "Великої політики" на телеканалі "Інтер".

"Давайте ми у Верховній Раді України проведемо в закритий спосіб сигнальне голосування, визначимо перелік кандидатур про які говорять політики і яких пропонують різного роду політичні силі и проведемо голосування", - сказав він. За словами В.ЛИТВИНА, це дасть змогу побачити хто яку підтримку має і буде мати в майбутньому серед народних депутатів. "Чому закрите? Тому що ви розумієте, що якщо буде відкрите голосування, то кожна фракція буде голосувати за свого", - додав спікер. Він вважає, що дійсної картини в такому випадку ми не отримаємо. В.ЛИТВИН зазначив, що він шукає будь-які варіанти аби знайти максимально правовий шлях, щоб розблокувати роботу влади і відновити систему управління. "Навзаєм у нас ідуть політичні звинувачення", - додав спікер.