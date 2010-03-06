Гриценко радить Януковичу розпустити Раду

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, лідер Всеукраїнської громадської організації «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО радить новообраному главі держави розпустити ВР і призначити дострокові парламентські вибори.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, про це він сказав в ефірі програми «Шустер live».

Він вважає, що питання створення коаліції треба розглядати “не лише в юридичних термінах, а й за принципами моралі та відповідальності”.

Обговорюючи питання формування нової коаліції, А.ГРИЦЕНКО порадив новообраному Президенту розпустити парламент та призначити дострокові вибори, якщо Верховна Рада виявиться неспроможною сформувати нову коаліцію в законний, конституційний спосіб.

«Нехай люди визначаться», - запропонував А.ГРИЦЕНКО.

Крім того, він нагадав, що задовго до президентських виборів пропонував системне рішення, яке б дозволило уникнути ситуації з ускладненням формування коаліції за умов обрання нового Президента.

Свій варіант унормування проблеми А.ГРИЦЕНКО виклав у проекті Конституції Порядку, що надає право Президенту формувати та очолювати уряд.

«Пропонував ЯНУКОВИЧУ й ТИМОШЕНКО, які говорили кожного дня, що вони переможуть, - прийміть проект Конституції Порядку, який дав би право Президенту, якого обрали, самому у перший день створити уряд й у перший день його очолити. Незалежно від того, що відбувається в парламенті. Не прийняли, побоялися відповідальності», - наголосив А.ГРИЦЕНКО і додав, що натомість новообраний Президент наступає на ті ж самі граблі, що заважали працювати його попередникам.