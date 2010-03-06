Янукович: Україна увійде до ЄЕП за однієї умови

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна увійде до Єдиного економічного простору (ЄЕП) тільки на умовах Світової організації торгівлі, членом якої вона є, і в зв`язку з цим потрібно, щоб решта учасників ЄЕП теж увійшла до СОТ.

Про це Глава держави заявив в інтерв`ю російському телебаченню в програмі "Вести в субботу".

"Ми дуже сильно відстали від цього процесу (створення ЄЕП), об`єктивно потрібно сказати. Крім того, Україна стала членом СОТ, сьогодні входження України в цей простір можливе тільки на умовах СОТ. Ми хочемо, щоб якнайскоріше наші партнери увійшли до СОТ", - цитує В.ЯНУКОВИЧА РІА Новости.

Він зазначив, що "ця тема (вступ до ЄЕП) залишається актуальною".

Як повідомляв УНІАН, Президенти Росії, Білорусії і Казахстану на зустрічі в Алма-Аті 19 грудня 2009 року домовилися створити Єдиний економічний простір 1 січня 2012 року, а Митний союз трьох країн запрацював вже з 1 січня 2010 року.