Європа очікує від Януковича стабілізації

Депутат Європейського парламенту Міхал Томаш КАМІНСЬКІ (група консерваторів і реформістів, Польща) заявляє, що Європа очікує від нового Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА політичної та економічної стабілізації.

Про це він заявив в інтерв’ю “УНІАН-Новини ЄС”.

“Думаю, ми не будемо рухатися вперед у відносинах Україна-ЄС без цієї стабілізації. І що б не казали про пана ЯНУКОВИЧА, тут багато хто, в тому числі і я, сподіваються, що він стане людиною стабілізації ситуації в Україні, і це, на мою думку, дуже важливо зараз”, - сказав депутат.

Він висловив думку, що В.ЯНУКОВИЧ під час свого візиту до Брюсселю 1 березня якраз і привіз месидж стабілізації, месидж нормальних відносин з ЄС і нормальних відносин з Росією.

“Можу запевнити: жоден розумний чоловік в Європі не очікує від України конфліктів з Росією, а навпаки, ми очікуємо, що Україна житиме мирно з Росією. Хоча ми, особливо ті, хто є друзями України, бачили особисто, що дуже часто не з вини української сторони ці відносини були, скажімо так, не найкращими”, - сказав депутат.