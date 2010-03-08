Єврозона готова надати підтримку Греції у разі потреби, якщо ситуація з дефіцитом бюджету країни погіршиться. Таку заяву зробив президент Франції Ніколя Саркозі на прес-конференції з прем`єр-міністром Греції Георгіосом Папандреу, передає Associated Press. "Якщо Греції, яка зазнає фінансових проблем, буде потрібна допомогу, ми її надамо. Головні гравці європейського співтовариства вирішили прийняти заходи, які будуть потрібно, щоб Греція не опинилася в ізоляції", - сказав він.

За словами Н.Саркозі, він проти того, щоб Греція зверталася по допомогу до Міжнародного валютного фонду (МВФ). "Держава - член єврозони, яка зазнає нападу спекулянтів, повинна покладатися на підтримку решти учасників єврозони", - заявив він.

Відмову від звернення до МВФ озвучив і грецький прем`єр-міністр, повідомивши, що Греція не розглядає можливість звернення по допомогу до Міжнародного валютного фонду. "Ми підтримуємо європейське рішення і не робимо вибір на користь МВФ", - наголосив він.

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