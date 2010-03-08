Янукович про Росію, стабільність і газ

Керівництво Росії демонструє бажання "перегорнути сторінку" в російсько-українських відносинах, повідомив президент України Віктор Янукович.

"Я відчув велике бажання почати нову сторінку у відносинах України і Росії. І пан Медведєв, і пан Путін - вони настроєні на те, щоб перевернути ту стару сторінку і почати нову, динамічну сторінку в наших відносинах", - сказав Янукович в інтерв`ю телеканалу ICTV в неділю.

"Ми домовилися, що офіційний візит президента Медведєва до України відбудеться в першому півріччі, під час якого ми приймемо цілий ряд різних рішень, які відкриють можливості збільшення товарообігу між нашими країнами, (обговоримо) спільні дії для боротьби з фінансово-економічною кризою", - сказав він, додавши, що "Росія мала велику перевагу перед Україною, тому що в Росії весь цей час була стабільність".

Янукович також зазначив, що тільки-но Україна одержить новий уряд, будуть розпочаті переговори з газових питань.

"Під час цих переговорів ми визначимо шлях, яким підемо. І (є) розуміння того, що потрібно змінювати відносини, у тому числі і в питаннях газопостачання, за великим рахунком, і в питаннях нафтових, в цілому в питаннях енергетичної безпеки, які хвилюють і Росію, і Україну, і ЄС", - сказав він, додавши, що економіки України, РФ і ЄС "зв`язані дуже сильно".