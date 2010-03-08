У Тимошенко обіцяють не допустити коаліції «тушками»

Фракція БЮТ використовуватиме всі парламентські засоби для того, щоб не допустити ухвалення Закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради, які надають право позафракційним депутатам формувати коаліційну більшість.

Про це сказав народний депутат Остап СЕМЕРАК (фракція БЮТ), повідомляє офіційний сайт Юлії ТИМОШЕНКО.

"Ми будемо вживати всіх засобів, які буде дозволяти парламентська діяльність, щоб не допустити це, оскільки Україна від запаморочливих перемог Віктора Януковича стоїть фактично за крок до повністю нелегітимної влади", - сказав народний депутат.

О.СЕМЕРАК нагадав, що Конституція України передбачає чітку процедуру формування коаліції за рішеннями фракції. "І не треба від цього відступати. Якщо хтось буде намагатися порушувати демократичні норми – ми не дамо цього зробити", - наголосив він.

О.СЕМЕРАК підкреслив, що БЮТ на чолі з лідером цієї політичної сили Ю.ТИМОШЕНКО оголосили про перехід в опозицію. "Як заявила наш лідер Юлія ТИМОШЕНКО, закінчився час релаксу у Віктора ЯНУКОВИЧА – двічі на день грати в теніс і гольф, як він розповідав журналістам, і ми будемо дуже серйозно контролювати всі дії влади. Те, що сьогодні відбувається зі змінами в Регламент – це антиконституційно", - зазначив депутат.

Як відомо, 4 березня парламент 229 голосами ухвалив в першому читанні законопроект про внесення змін до Регламенту Верховної Ради, які дозволяють формувати парламентську коаліцію з окремих депутатів.

Верховна Рада також проголосувала за направлення законопроекту на підготовку до другого читання за скороченою процедурою.

"Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді – це сформоване за результатами виборів і на основі узгоджених політичних позицій та на засадах, встановлених Конституцією і цим Регламентом, об’єднання депутатських фракцій, народних депутатів, до якого входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради", - йдеться в законопроекті.