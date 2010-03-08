Томенко хоче повернути моду на «правильного» студента

Один з лідерів Блоку Юлії Тимошенко, заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає, що збільшення повноважень студентського самоврядування дасть змогу суттєво підвищити статус студентства.

Про це повідомляє офіційний сайт лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

"На сьогодні, на жаль, в масовій свідомості сформувалася мода, згідно з якою "правильний" студент - це заможний студент, що більшість часу проводить у розвагах, а свої проблеми вирішує за допомогою статусу батьків. Натомість, варто було б повернути моду на дійсно "правильного" студента - студента, який успішно навчається, займається спортом і є активним у громадському житті", - заявив М.ТОМЕНКО під час виступу на Всеукраїнському студентському форумі.

За словами народного депутата, збільшення повноважень студентського самоврядування дозволить студентам брати участь у керуванні своїми навчальними закладами.

Як зазначається в повідомленні, 19 січня Блок Юлії Тимошенко домігся прийняття у Верховній Раді Закону "Про внесення змін до Закону України про вищу освіту з питань студентського самоврядування". Автор Закону – М.ТОМЕНКО.

Законом розширюються повноваження органів студентського самоврядування, встановлена квота представництва студентів у колегіальних органах вищих навчальних закладів, уточнене питання щодо утворення та функціонування органів студентського самоврядування, конкретизовані сфери, форми та напрями їх діяльності.

Згідно з документом, 0,5% коштів спецфонду відповідного вищого навчального закладу мають спрямовуватися на фінансування студентського самоврядування. Крім того, студенти отримають 10-відсоткову квоту у складі Вченої ради навчального закладу.