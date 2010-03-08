Про що свідчать перші призначення Януковича

Перші призначення нового Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА свідчать про намір збалансувати інтереси різних представників очолюваної ним Партії регіонів.

Таку думку висловив експерт Центру Східних досліджень ОSW Тадеуш ОЛЬШАНСЬКИЙ в аналітичному огляді, яким володіє УНІАН.

Аналітик зауважив, що новий керівник президентської адміністрації Сергій ЛЬОВОЧКІН належить до групи "газового лобі" разом із співвласником швейцарського трейдера RosUkrEnergo Дмитром ФІРТАШЕМ та колишнім міністром ПЕК Юрієм БОЙКОМ.

Натомість, перший заступник президентської адміністрації Ірина АКІМОВА представляє " металургійне лобі".

"Це свідчить про намір балансувати впливи представників фракції в оточенні Президента", - написав експерт.

Він також назвав перейменування президентської "канцелярії" на "адміністрацію" символічним способом "відокремитися" від свого попередника Віктора ЮЩЕНКА.

"Чергова зміна має характер одноразової політичної декларації", - відзначив він.

Аналітик також звернув увагу, що в першій своїй офіційній промові на посаді Президента Віктор ЯНУКОВИЧ зосередився на економічних питаннях, не згадуючи суспільно-культурні теми, в тому числі про статус російської мови, яку у виборчій кампанії він обіцяв зробити другою державною.