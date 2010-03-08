Ющенко нагадав українкам, що вони - найчарівніші

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав жінок зі святом 8 Березня.

Про це повідомляє прес-служба партії “Наша Україна”.

«Вітаю Вас зі святом весни, любові і надії. Ви – найчарівніші. Ви - найкращі у світі. Я, як і мільйони українських чоловіків, дякую Вам за Вашу любов, турботу, ніжність і віру в майбутнє”, - йдеться у привітанні.

В.ЮЩЕНКО побажав жінкам «кохання, щастя, міцного здоров`я, натхнення, сповнення усіх бажань і справжньої жіночої мудрості». «Нехай чоловіки, які оточують Вас, присвячують Вам кожен свій день, кожну добру справу, кожну думку. Нехай у Ваших сім’ях завжди панує спокій та благополуччя, а Ваші серця сповнює радість”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.