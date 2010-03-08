У НУ-НС вважають, що бійки біля трибуни ВР - це дурниця

Від фракції НУНС лунають суперечливі прогнози щодо її тактики у Верховній Раді нва новому пленарному тижні. Експерти: опозиція навряд чи заблокує створення Партією регіонів нової коаліції.

Про можливість "блокування парламенту" та бійок між депутатами біля парламентської трибуни заявив депутат від фракції блоку НУНС Юрій Гримчак, який вважається наближеним до лідера Народної самооборони Юрія Луценка.

Натомість, заступник голови фракції НУНС та один з лідерів Народної самооборони Тарас Стецьків в інтерв`ю "Німецькій хвилі" категорично спростував такі прогнози і назвав плани з блокування роботи парламенту "дурницею". "Не можна уподібнюватися до того, що робила Партія регіонів останні два роки. Адже це є нецивілізований спосіб ведення політичної діяльності", - наголосив депутат.

Стецьків виступає за надання Партії регіонів можливості сформувати нову коаліцію та уряд і продемонструвати спроможність вивести країни з кризи. Водночас, депутат не виключив, що третина депутатів від його політичної сили може увійти до складу нової коаліції.

Політолог Володимир Цибулько також вважає, що в разі блокування трибуни опозиційним силам вдалося б зчинити скандал, але не запобігти створенню нової коаліції. Водночас, експерт не виключив, що Україну таки очікують позачергові вибори, оскільки вони вигідні не лише опозиції, а й самому Вікторові Януковичу.