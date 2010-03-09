У НУ-НС кажуть, що цього тижня дурниць не робитимуть

Заступник голови фракції НУНС та один з лідерів Народної самооборони Тарас СТЕЦЬКІВ категорично спростував прогнози щодо блокування наступного тижня трибуни Верховної Ради.

В інтерв’ю “Німецькій хвилі” він назвав плани з блокування роботи парламенту "дурницею". "Не можна уподібнюватися до того, що робила Партія регіонів останні два роки. Адже це є нецивілізований спосіб ведення політичної діяльності", - вважає народний депутат.

Т.СТЕЦЬКІВ вважає, що слід надати Партії регіонів можливість сформувати нову коаліцію та уряд і продемонструвати спроможність вивести країни з кризи. Водночас, депутат не виключив, що третина депутатів від його політичної сили може увійти до складу нової коаліції.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня народний депутат від блоку “ Наша Україна – Народна самооборона ” Юрій ГРИМЧАК заявив, що коаліційну угоду з Партією регіонів готові підписати 25 депутатів від НУ-НС.