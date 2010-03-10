Ющенко: Янукович зацікавлений у дострокових виборах парламенту

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що нинішній глава держави Віктор ЯНУКОВИЧ зацікавлений у проведенні дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Львові під час круглого столу з представниками ЗМІ Західної України.

«Я переконаний, що ЯНУКОВИЧ зацікавлений у дострокових виборах, щоб мати партнерів не на 2,5 роки, а на довший час», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

На його думку, формування коаліції на основі ухвалених учора змін до Регламенту Верховної Ради призведе до того, що «через декілька днів чи місяців нову коаліцію та уряд визнають нелегітимними, і відбудуться позачергові вибори».

«Якщо буде запущена модель формування коаліції депутатів, що не відповідає Конституції, то це приведе політичну систему до того, що через декілька тижнів чи місяців Конституційний Суд визнає нелегітимними нову коаліцію і владу, відтак Президент автоматично отримає право розпустити парламент. Я переконаний, що ЯНУКОВИЧ зацікавлений у дострокових виборах», - сказав В.ЮЩЕНКО.

На думку екс-Президента, зацікавленість В.ЯНУКОВИЧА у дострокових виборах пояснюється його бажанням мати свою команду на більш тривалий час та позбутися центрів впливу, які виникли у Партії регіонів.

«Перше - мати команду не на два з половиною роки, бо через два з половиною роки Партія регіонів парламентські вибори серйозно програє. А сьогодні це переможець, це фаворит. Тому такі вибори зараз набагато ефективніші в інтересах Партії регіонів, і вони отримають те місце, яке сьогодні вони займають в парламенті. Друге - позбутися тих центрів, які виникли у Партії регіонів, і консолідувати її під одного лідера, новообраного Президента», - вважає В.ЮЩЕНКО.

На запитання журналістів, чи не має наміру він знову балотуватися на пост Президента України, В.ЮЩЕНКО заявив, що слід «почекати 2015 року», натомість на запитання, чи хоче він претендувати на посаду прем‘єр-міністра, В.ЮЩЕНКО сказав, що «вже вийшов з того віку, коли цікавлять посади».