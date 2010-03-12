Янукович сьогодні говоритиме з силовиками

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні візьме участь у координаційній нараді керівників правоохоронних органів України щодо стану протидії злочинності та корупції в державі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, нарада під головуванням генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА розпочнеться о 10.00.

На нараду запрошені секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА, голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО, голови профільних Комітетів Верховної Ради Сергій КІВАЛОВ, Ігор КАЛЄТНІК та Віктор ШВЕЦЬ.

У засіданні візьмуть участь керівники Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, Державної митної служби, Державної податкової адміністрації, Державної прикордонної служби, Державного департаменту з питань виконання покарань, керівники центрального апарату Генеральної прокуратури та прокурори обласного рівня.