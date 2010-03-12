Пинзеник дивується, навіщо Азарову скільки диригентів

Голова Українського фонду підтримки реформ, колишній міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК вважає, що новий уряд сформовано не за функціональним принципом, а скоріше за принципом працевлаштування окремих людей, і від цього новоствореного урядового “оркестру” не варто чекати злагодженої роботи.

Про це йдеться у коментарі В.ПИНЗЕНИКА щодо вчорашнього призначення уряду, переданому агентству УНІАН.

За словами В.ПИНЗЕНИКА, логіку формування нового Кабміну важко пояснити. “Перш за все, звертає на себе увагу велика кількість „диригентів”: поряд з прем’єр-міністром цю функцію покладено ще на шістьох віце-прем’єр-міністрів”, - наголосив він.

Водночас, на думку В.ПИНЗЕНИКА, створити ефективно діючий, єдиний „оркестр” заважає не тільки ця обставина. “Одна й та ж функція розпорошена між різними виконавцями, що розмиває відповідальність. Хто в уряді відповідає за аграрний сектор - міністр аграрної політики чи віце-прем’єр з аграрних питань? Якщо міністр, то не потрібен віце-прем’єр, якщо віце-прем’єр, не потрібен міністр”, - переконаний екс-урядовець.

Те саме, за його словами, стосується й питання: хто куруватиме економіку - віце-прем’єр чи міністр економіки? При цьому, що й сама економіка “розбита” в уряді між вісьмома міністрами, а проблема енергетики закріплена за двома відомствами: енергетики та вугільної промисловості, над якими є ще один відповідальний за це член уряду - віце-прем’єр-міністр.

“Я не говорю в даному випадку про персональний, професійний склад „музикантів”, я говорю про принципи формування „оркестру”. За умов багатовекторного „диригування”, розпорошення функцій та їх дублювання, не варто очікувати на злагоджену роботу”, - прогнозує В.ПИНЗЕНИК.

За його словами, на жаль, подібними вадами страждали й попередні уряди, “але в новому ці вади значно посилені”.

На переконання В.ПИНЗЕНИКА, для ефективної роботи країні потрібен функціональний уряд, у якому має бути один „диригент” - прем’єр-міністр, кожна функція закріплена за одним відповідальним – міністром, а всі робочі органи, які забезпечують виконання цієї функції, підпорядковані безпосередньо міністрові. “Наприклад, коли податкову, митницю куруватиме міністр фінансів. У такому уряді достатньо 13-14 міністрів та одного прем’єр-міністра. В нинішньому ж складі їх 29”, - підсумував В.ПИНЗЕНИК.

Як повідомляв УНІАН, вчора парламент затвердив новий склад уряду на чолі з Миколою АЗАРОВИМ та призначив Андрія КЛЮЄВА першим віце-прем’єр-міністром, віце-прем’єр-міністрами - Бориса КОЛЕСНІКОВА, Володимира СЕМИНОЖЕНКА, Володимира СІВКОВИЧА, Віктора СЛАУТУ, Сергія ТІГІПКА, Віктора ТИХОНОВА, а також ще 21 міністра.