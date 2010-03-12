Вінський пояснив, чому він на боці Януковича

Партія «Народна влада» підтримала створення нової парламентської коаліції, щоб припинити хаос в системі державного управління і визначити нарешті відповідальних за соціально-економічний розвиток держави.

Про це голова партії "Народна влада" Йосип Вінський сказав в ефірі радіо "Мелодія", коментуючи останні політичні події.

«Одна із причин, чому наша політична сила підтримала існуючий формат коаліції – ми сьогодні чітко знаємо, хто відповідає за соціально-економічний розвиток держави. Я прибічник демократичних підходів до існування влади, але я проти хаосу й бардаку в системі державного управління», - заявив Й.Вінський.

За словами політика, оскільки «президент, прем’єр і ядро парламентської більшості є представниками однієї політичної сили, яка взялась формувати одну політичну програму, цей формат є позитивним для створення відповідальної влади».

Він також нагадав, що в свій час хотів створити формат єдиної демократичної коаліції, але Олександр Мороз і Юлія Тимошенко не дали можливості збудувати політично відповідальну владу в цьому політичному форматі.

На думку політика, створено певні передумови для ефективної діяльності влади: «Вже сьогодні одну із проблем - чвари на верхівці виконавчої влади, - фактично знято як на політичному, так і на персональному рівні».

В той же час, він підкреслив, що при такому форматі, коли вся влада в одних руках, повинна бути потужна опозиція: «Чим жорсткіша система влади, тим жорсткіша має бути система опозиції. Тимошенко зробила чергову помилку, не можна самій себе призначати лідером опозиції, треба було провести якісь дискусії та шукати реальні шляхи консолідації, механізми взаємодії між опозицією, щоб опозиція могла владу контролювати, критикувати і діяти спільно, а не конкурувати за право бути «першим опозиціонером»

Разом з тим, Й.Вінський додав, що «Тимошенко більш ефективна в опозиції, ніж у владі, треба, щоб вона мала можливість себе реалізувати».