Тігіпко не хоче відпускати Кужель
13:54, 12 березня 2010Політика
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«У неї багато напрацювань»
Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО виступає за те, щоб Олександра КУЖЕЛЬ продовжила працювати на посаді голови Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва (Держкомпідприємництва).
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.
«Я б хотів, аби вона залишилася», - заявив С.ТІГІПКО.
При цьому віце-прем`єр-міністр України позитивно відгукнувся про результати роботи О.КУЖЕЛЬ на цій посаді в уряді Юлії ТИМОШЕНКО. «У неї багато напрацювань», - відзначив С.ТІГІПКО.
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