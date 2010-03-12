Тігіпко не хоче відпускати Кужель

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО виступає за те, щоб Олександра КУЖЕЛЬ продовжила працювати на посаді голови Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва (Держкомпідприємництва).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

«Я б хотів, аби вона залишилася», - заявив С.ТІГІПКО.

При цьому віце-прем`єр-міністр України позитивно відгукнувся про результати роботи О.КУЖЕЛЬ на цій посаді в уряді Юлії ТИМОШЕНКО. «У неї багато напрацювань», - відзначив С.ТІГІПКО.