Тігіпко: я не приймав рішення до останнього

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО говорить, що погодився працювати в уряді, сформованому новою коаліцією, оскільки вважає, що на сьогодні є шанс проводити реформи в економічній сфері.

Про це С.ТІГІПКО заявив на прес-конференції в УНІАН.

«Мені здається, що зараз є всі шанси робити справу. Тому я в уряді», - заявив С.ТІГІПКО.

Відповідаючи на запитання про законність створення коаліції і як наслідок – уряду, С.ТІГІПКО сказав: «Що стосується всього іншого – є Конституційний суд. Він працює, і від його рішення залежатиме, що буде далі».

Він відзначив, що прийняв рішення погодитися на входження до складу Кабміну після переговорів з дипломатами і послами західних країн. «Не приймав рішення до останнього. Але коли рішення про підписання закону про зміни Регламенту ВР було підписано, коли було створено більшість, це для мене означало, що рішення є і ми перебуваємо в іншій ситуації. Після цього все було просто. Ти йдеш в опозицію, або ти йдеш робити справу», - заявив С.ТІГІПКО.

Він наголосив, що має намір працювати на посаді віце-прем`єра не як політик, а винятково як фахівець. «Уряд має коаліційний характер. У нас немає фракції, і я працюю в уряді як фахівець», - відзначив С.ТІГІПКО.

Він упевнений, що уряд повинен бути урядом однодумців, і має намір зробити все можливе, щоб так і було. Разом з тим С.ТІГІПКО заявив, що не критикуватиме дії Кабміну, перебуваючи в його складі, а на посаді віце-прем`єра займатиме жорстку, але не безкомпромісну позицію.

«Я одразу можу сказати: не чекайте від мене якоїсь критики дій уряду. Я сьогодні член команди, яка повинна працювати, як одне ціле. Одне можу сказати, солодким членом уряду я не будуть. Колеги побачать мою жорстку позицію і критику. Але доки у мене будуть шанси працювати, переконувати їх, досягати компромісів - я працюватиму як член Кабміну і буду максимально ефективним віце-прем`єром», - заявив С.ТІГІПКО.

Він наголосив, що для нього не важливо, яку посаду в уряді він обіймає, а важлива можливість проведення реформ. "Були пропозиції, говорили про прем`єрство і так далі. Тоді говорив і зараз кажу - не важливо, яка посада, для мене важливі економічні реформи й динаміка змін у країні", - сказав С.ТІГІПКО.

Він також відзначив, що про можливість проведення реформ свідчить те, що Президент країни Віктор ЯНУКОВИЧ особисто очолив Комітет з економічних реформ, секретарем якого стала "сучасний" і професійний економіст Ірина АКІМОВА.