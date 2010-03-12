ЄЦ бачить загрозу в Семиноженку

Заступник голови партії “Єдиний Центр”, народний депутат Леся ОРОБЕЦЬ називає нове керівництво гуманітарного блоку уряду загрозою для реформування освіти та її розвитку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Нове керівництво гуманітарного блоку Кабміну є загрозою реформуванню освіти та її розвитку. Ледь не єдину сферу в Україні, яку міжнародні експерти назвали прикладом ефективного урядування, може бути відкинуто до часів застою і корупції», - заявила вона, коментуючи кадрові зміни в гуманітарному блоці Кабінету міністрів України.

На думку політика, найбільшій небезпеці за такого призначення піддається зовнішнє незалежне оцінювання. «Не встигли нові урядовці пропрацювати і дня, як пообіцяли повернути вступну кампанію 2010 до часів «телефонного права». Хоча ефективність ЗНО як механізму протидії хабарництву підтверджена переважною більшістю освітян, абітурієнтів та їхніх батьків», – зауважила голова підкомітету профільного комітету парламенту.

Не меншу небезпеку для освітньої галузі Л.ОРОБЕЦЬ вбачає у сумнівах нових керівників гуманітарного блоку уряду щодо обов’язковості складати ЗНО державною мовою. «Освітня політика має бути національною за суттю і європейською за формою», - наголосила Л.ОРОБЕЦЬ, нагадавши принагідно зобов’язання забезпечити незворотність процесу євроінтеграції України, яке дав Президент України під час недавнього візиту до Брюсселю.

«Сподіваюся, що глава держави дотримає слова, а дії урядовців з його команди відрізнятимуться від їх політичної риторики. Будь-яка провокація невдоволення в освітньому середовищі спробами ревізії реформ або переписування підручників, на перевидання яких все одно немає коштів, лише послаблюватиме соціальну підтримку уряду», - сказала Л.ОРОБЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, новопризначений віце-прем’єр з гуманітарних питань Володимир СЕМИНОЖЕНКО заявив, що Болонська система ускладнює систему освіти в Україні. «Болонська система в українському прочитанні ускладнює систему освіти, а результат її впровадження не співпадає з гаслами, під якими ці реформи проводилися. Європейські стандарти, яких ми дотримуватимемося, це стандарти рівня якості і конкурентоспроможності нашої освіти», - сказав він.

В.СЕМИНОЖЕНКО не виключає, що вже цього року, окрім зовнішнього незалежного оцінювання знань, для випускників шкіл знову проводитимуться вступні іспити. Віце-прем`єр також вважає, що українцям потрібно дати право вибирати мову, якою здобувати освіту і складати іспити. «Збережеться чи ні обов`язковість української мови при проходженні зовнішнього незалежного оцінювання - суперечливе питання. Припускаю, що у представників національних меншин з`явиться можливість здавати тести й іспити не тільки українською мовою», - сказав він.