Литвин: не треба прикриватися Конституцією і законами

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН позитивно оцінює завершення першого етапу формування виконавчої влади в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав сьогодні в інтерв`ю телеканалу «Рада».

«Невизначеність не може тривати значний період, і я категорично не сприймаю закиди на кшталт неконституційності, незаконності того, що відбулося», - заявив В.ЛИТВИН.

За його словами, у нинішній складній політичній та соціально-економічній ситуації «нам треба шукати можливість того, як організувати роботу, а не можливість того, як, прикриваючись Конституцією і законами, нічого не робити і діяти за принципом «чим гірше - тим краще», причому на фоні масованого ударного розкрадання країни».

Керівник парламенту зауважив, що процес формування виконавчої влади «завжди знаменує сплеск невдоволення, а відповідно і протистояння, і не лише з боку опозиції, а й у середовищі переможців». «Зрозуміло, що завжди є завищені очікування, а коли надії не реалізуються, виникає розчарування, яке переходить в роздратування, а подекуди в агресію», - пояснив він.