Польські експерти: в Україні тепер як при Кучмі

Новосформований уряд України може вести більш проросійську політику, але навряд чи допустить значних поступок у справах, важливих для Російської Федерації.

Про це йдеться в аналізі Центру Східних досліджень (OSW, Варшава), текстом якого володіє УНІАН.

Експерти одного із найвідоміших аналітичних центрів у Польщі зауважили, що до нового уряду ввійшло багато політиків, яких традиційно вважають проросійськими, у тому числі новий прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ.

Крім нього, в крісло міністра палива та енергетики повернувся Юрій БОЙКО, а міністром освіти став “відомий русофіл” Дмитро ТАБАЧНИК.

Аналітики зауважили, що новий уряд, як і сам Президент, будуть приділяти більше уваги для задоволення інтересів значної частини російськомовного населення України, що також позитивно оцінять в Кремлі.

«(Будуть) зближувати українське бачення історії та національної свідомості до очікувань Москви», - написали експерти.

Водночас аналітики звернули увагу на призначення міністром закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА, що має свідчити про намір вести «врівноважену» закордонну політику.

Крім цього, в уряд ввійшли представники групи найбагатшого українця Ріната АХМЕТОВА - зокрема Борис КОЛЕСНІКОВ, котрий зайняв посаду віце-прем’єра, - які більше зацікавлені в розвитку відносин із західним світом, ніж з РФ, що також стримуватиме проросійські рухи.

«Політика Києва стосовно Росії (більше Президента, ніж уряду) - майже з 100% впевненістю можна сказати - буде політикою неістотних поступок», - відзначили експерти.

Вони додали, що власне так робив у перші сім років свого президентства Леонід КУЧМА, який керував Україною з 1995 по 2005 рік.

«До більш серйозних поступок Росії могла б змусити лише дедалі гірша фінансова ситуація в країні», - відзначено в аналізі.