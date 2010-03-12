Янукович звільнив черкаського губернатора

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Олександра ЧЕРЕВКА з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Про це йдеться в указі № 348/2010, оприлюдненому на сайті Президента.

За словами заступника глави Адміністрації президента Ганни ГЕРМАН, які наводить “Українська правда”, таке рішення В.ЯНУКОВИЧ ухвалив через "украй незадовільний стан справ у Черкаській області і, зокрема, у Шевченківському національному заповіднику в Каневі".

"Халатність, безвідповідальність і байдуже ставлення до національної святині, якою є меморіал Кобзаря, вразило президента", – сказала Г.ГЕРМАН.

Як повідомлялося, Президент відвідав Шевченківський національний заповідник у Каневі 9 березня, в день народження Тараса Шевченка. Він відзначив незадовільний стан комплексу, зокрема, затягування ремонтних робіт.