БЮТ про корупцію та Януковича

Заяви Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про боротьбу з корупцією – це імітація реальних заходів і приклад подвійних стандартів.

Про це заявив член фракції БЮТ, голова парламентського комітету з питань правової політики Сергій МІЩЕНКО за результатами розширеної координаційної наради В.ЯНУКОВИЧА з керівниками правоохоронних органів, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

«Цього тижня фракція Партії регіонів «прокатала» у Верховній Раді три фундаментальні антикорупційні закони, які відповідають європейській практиці і ефективно працюють у багатьох країнах», - сказав він.

«Регіонали» проголосували за відкладення їх введення у дію на цілий рік. У той же час, сьогодні на нараді з керівниками правоохоронних органів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що буде створювати спеціальне антикорупційне бюро. Навіщо ще один державний орган, навіщо витрачати на це кошти в той час, коли на законодавчому рівні блокуються такі важливі закони?», - зазначив С.МІЩЕНКО.

За словами БЮТівця, нова ініціатива створити так зване антикорупційне бюро шокувала усіх присутніх силовиків.

«Усі були налаштовані скептично, адже існуюча правоохоронна система при відповідному законодавчому забезпеченні, у тому числі й при прийнятті заблокованих «регіоналами» законопроектів, цілком здатна боротися з корупцією. Дії ЯНУКОВИЧА і Партії регіонів насправді свідчать про якість цієї влади і її страх перед будь-якою реальною боротьбою з цим ганебним явищем», - наголосив С.МІЩЕНКО.

«Швидше за все, ЯНУКОВИЧ прагне створити ще один силовий апарат зовсім не за призначенням, а для політичних переслідувань та репресій», - додав С.МІЩЕНКО.

Він порадив Партії регіонів і В.ЯНУКОВИЧУ продемонструвати боротьбу з корупцією на власному прикладі.

«ЯНУКОВИЧ повинен повернути у державну власність «Межигір’я». Інакше цей прецедент може призвести до того, що незабаром він прибере до рук Маріїнський палац і Будинок з химерами. Тільки після повернення «Межигір’я» слова ЯНУКОВИЧА про намір боротися з корупцією можна було б сприймати більш-менше серйозно», - підсумував він.