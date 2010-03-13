Тігіпко: на всі вибори ми підем окремо

Партія «Сильна Україна» має намір створити блок для участі в місцевих виборах.

Про це заявив лідер партії, віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, «Сильна Україна» сьогодні не піде в опозицію. «Ми будемо готові співпрацювати для проведення реформ на всіх рівнях і будемо готові до конструктивної співпраці. Але на всі вибори йтимемо окремо. І до місцевих виборів ми готуватимемось у складі блоку Сергія Тігіпка «Сильна Україна», - заявив С.ТІГІПКО.