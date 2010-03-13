УНП закликає сформувати опозицію без Тимошенко

Українська народна партія пропонує національно-патріотичним силам розпочати переговори щодо формування правої опозиції для захисту національних інтересів та завоювань національної демократії в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це наголошується в заяві УНП.

Українська народна партія заявляє про «неучасть у так званій демократичній опозиції Юлії ТИМОШЕНКО, враховуючи її антиукраїнську діяльність на посаді прем’єр-міністра України, а також деструктивну співпрацю БЮТ з Партією регіонів у парламенті, яка призвела до припинення діяльності демократичної коаліції у 2008 році».

УНП в своїй заяві підкреслює, що «неодноразові спроби БЮТ спільно з Партією регіонів узурпувати владу шляхом внесення змін до Конституції та закріплення так званої двопартійної квазідемократії, спроби переглянути мовне законодавство, поставивши під сумнів державний статус української мови, грубе нехтування національними інтересами в енергетичній сфері, ігнорування коаліційної угоди, а також провальна економічна політика не дають змоги розглядати БЮТ та її лідера як єдиного представника національної опозиції».

УНП також в документі в «черговий раз заявляє про неучасть депутатської партійної групи УНП в новій коаліції», оскільки «принципи її формування не відповідають нормам чинної Конституції, а відтак поставлено під сумнів легітимність новосформованого уряду». «Такі дії є неприпустимими», - наголошується в заяві УНП.