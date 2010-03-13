Черкаський губернатор каже, що Янукович йому помстився

Голова Черкаської облдержадміністрації Олександр ЧЕРЕВКО назвав указ Президента про своє звільнення політичною помстою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЧЕРЕВКО заявив на підсумковій прес-конференції 13 березня.

За словами О.ЧЕРЕВКА, він був готовий до звільнення, але коментарі щодо причин цього, які лунали з оточення Президента, вважає непрофесійними. Водночас він потішений тими коментарями: «адже я постраждав за відродження спадщини Тараса Шевченка». За його словами, Черкаська облдержадміністрація до 2008 року не мала жодного стосунку до реконструкції музею Тараса Шевченка в місті Канів Черкаської області – цим переймалося Міністерство культури України.

О.ЧЕРЕВКО зазначив, що з п’яти урядів, які опікувалися музеєм Т.Шевченка, уряд Віктора ЯНУКОВИЧА виділяв найменше коштів на відновлення музею.

О.ЧЕРЕВКО вважає закиди щодо економічного занепаду області неправдивими. За його словами, Черкащина - лідер серед регіонів України за динамікою розвитку галузей економіки, і посідає сьоме місце в рейтингу Кабінету міністрів за минулий рік.

О.ЧЕРЕВКО підкреслив, що залишає своєму наступнику не руїну, а добру базу.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Олександра ЧЕРЕВКА з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації.