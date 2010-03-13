У Донецької області - новий прокурор

Сьогодні в Донецьку генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО представив колективу прокуратури області нового керівника – Володимира ГАЛЬЦОВА.

Про це повідомив прес-секретар прокурора Донецької області Павло ЗОРЯ. У повідомленні наголошується, що генпрокурор побажав новопризначеному прокурору області «принциповості і успіхів на новій посаді».

Прес-секретар нагадав, що в 2003-2005 роках В.ГАЛЬЦОВ очолював прокуратуру Автономної Республіки Крим, а раніше працював першим заступником прокурора Донецької області.