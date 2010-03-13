У Донецької області - новий прокурор
15:36, 13 березня 2010Політика
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Призначенця представляв Медведько
Сьогодні в Донецьку генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО представив колективу прокуратури області нового керівника – Володимира ГАЛЬЦОВА.
Про це повідомив прес-секретар прокурора Донецької області Павло ЗОРЯ. У повідомленні наголошується, що генпрокурор побажав новопризначеному прокурору області «принциповості і успіхів на новій посаді».
Прес-секретар нагадав, що в 2003-2005 роках В.ГАЛЬЦОВ очолював прокуратуру Автономної Республіки Крим, а раніше працював першим заступником прокурора Донецької області.
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