Черномирдін втратив дружину

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ та голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН висловили співчуття колишньому послу Росії в Україні, раднику президента Росії, Спеціальному представникові президента з питань економічного співробітництва з державами – учасницями СНД Віктору ЧЕРНОМИРДІНУ у зв`язку зі смертю його дружини Валентини Федорівни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, у співчутті В.ЯНУКОВИЧА йдеться: «Поділяю гіркий біль втрати дорогої людини. Прошу передати щирі почуття скорботи рідним та близьким».

Як повідомляє управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ, М.АЗАРОВ направив телеграму співчуття. «З почуття глибокої скорботи сприйняв звістку про смерть Вашої дружини Валентини Федорівни. Смерть близької і дорогої людини - страшна і непоправна втрата», - йдеться в телеграмі. М.АЗАРОВ від імені уряду та від себе особисто висловив підтримку родині В.ЧЕРНОМИРДІНА.

За даними інформаційного управління ВР, М.ЛИТВИН теж направив телеграму співчуття.

«Для мене стала величезним потрясінням звістка про смерть Валентини Федорівни Черномирдіної», - йдеться у телеграмі.

В.ЛИТВИН висловив щирі співчуття та підтримку В.ЧЕРНОМИРДІНУ у зв’язку з горем, що випало на його долю.

За інформацією російських ЗМІ, дружина В.ЧЕРНОМИРДІНА померла у п’ятницю після тривалої хвороби.