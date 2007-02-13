Янукович доручив Шуфричу берегти рибалок

Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ доручив міністру з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Нестору ШУФРИЧУ посилити патрулювання місць масового скупчення рибалок на водоймах, щоб не допустити загибелі людей.

Як повідомляє прес-служба Кабміну, про це йшлось під час зустрічі глави уряду з керівником МНС.

В ході зустрічі Н.ШУФРИЧ поінформував про роботу, яку здійснює міністерство з метою упередження нещасних випадків на льоду. За його словами, цього року на водоймах України зафіксовано найтонший лід за останні 15 років, через що з шанувальниками зимової рибної ловлі трапляються прикрі випадки, які нерідко призводять до трагедій.

Також керівник міністерства поінформував В.ЯНУКОВИЧА про те, що завдяки оперативним заходам, здійсненим службами МНС, вдалося запобігти виникненню масових аварійних ситуацій на автошляхах, обривам ліній електропередач, що могли виникнути у зв’язку зі складними погодними умовами, які склалися в ніч з 12 на 13 лютого в окремих районах України, коли при мінусовій температурі спостерігалися сильні опади у вигляді дощу.

Під час зустрічі також йшлося про завершення підготовки Державної програми утилізації боєприпасів, яка передбачатиме координацію діяльності усіх міністерств та відомств, що залучені до цього процесу.

Н.ШУФРИЧ також поінформував прем’єр-міністра про хід створення в структурі МНС Санітарної авіації. Глава уряду доручив узгодити усі необхідні питання для закупівлі перших вертольотів для Санітарної авіації.

Окрім того, керівник МНС доповів главі уряду про проходження тендерних процедур, необхідних для спорудження об’єкту „Укриття” на Чорнобильській АЕС.