«Голос України» оприлюднив склад коаліції

До складу парламентської коаліції, крім фракцій Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина, увійшли 6 народних депутатів від Блоку Юлії Тимошенко, 6 народних депутатів від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” та чотири позафракційних депутата.

Списки депутатів, які 11 березня увійшли до коаліції, оприлюднені в газеті “Голос України” (№46 від 16 березня 2010 року) разом з угодою про створення коаліції “Стабільність і реформи”.

Зокрема, із фракції БЮТ до складу коаліції увійшли Віталій БАРВІНЕНКО, Геннадій ЗАДИРКО, Володимир КАПЛІЄНКО, Юрій ПОЛУНЄЄВ, Ігор САВЧЕНКО та Олег ЧЕРПІЦЬКИЙ.

Із фракції НУ-НС членами коаліції стали Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО, Юрій БУТ, Станіслав ДОВГИЙ, Ігор ПАЛИЦЯ, Іван ПЛЮЩ, Володимир ПОЛЯЧЕНКО, а з позафракційних – Василь КИСЕЛЬОВ, Ігор РИБАКОВ, Інна БОГОСЛОВСЬКА і Тарас ЧОРНОВІЛ.

У повному складі до коаліції увійшли 172 депутати з фракції Партії регіонів, 27 - від КПУ та 20 - від Блоку Литвина. Всього у складі коаліції 235 депутатів.

Угодою про створення більшості передбачено, що її керівними органами є загальні збори коаліції та рада коаліції. Загальні збори коаліції складаються з народних депутатів України - членів фракцій, що входять до коаліції і збираються не рідше, ніж раз на одну парламентську сесію та за необхідністю. Загальні збори є правомочними, якщо в них беруть участь не менше половини народних депутатів кожної фракції — учасника коаліції. Загальні збори коаліції скликаються позачергово на вимогу координатора коаліції, Ради коаліції, не менш як 1/3 від чисельного складу кожної депутатської фракції — учасника коаліції. Рішення загальних зборів приймаються виключно на їх засіданнях і вважаються прийнятим, якщо за них проголосувало більше половини загальної чисельності кожної фракції.

Передбачено, що обов`язки координатора коаліції почергово, на кожній сесії Верховної Ради України, виконують керівники депутатських фракцій, що входять до складу коаліції.

Рада коаліції складається з голів депутатських фракцій — учасників коаліції та п`яти представників від кожної фракції — учасника коаліції. Рішення ради коаліції приймаються консенсусом. Засідання ради коаліції відбуваються за потреби, але не рідше одного разу на тиждень напередодні пленарного засідання Верховної Ради України та чергових засідань Кабінету міністрів України. Рада коаліції щомісяця розглядає діяльність Кабміну на предмет виконання цієї угоди та оцінює соціально-економічну ситуацію в країні.