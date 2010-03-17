Опозицій в Україні буде як мінімум три?

Вісім політичних сил, які формують фракції БЮТ та НУНС, почали формувати опозиційний уряд. Однак незалежні аналітики прогнозують, що опонентам президента Януковича буде складно подолати внутрішні розбіжності.

Заступник голови "Народної самооборони" Тарас Стецьків вважає, що лише об`єднані сили всіх, хто не увійшов до правлячої коаліції, дають демократам шанс на перемогу. Наразі опозиції не вистачає кількох ключових гравців, зазначив він: "Невідома позиція Яценюка, про якусь свою опозицію оголосив В`ячеслав Кириленко і ще якусь свою опозицію може оголосити "Наша Україна" і Віктор Ющенко.

За всіма ознаками, в опозиційному таборі очікується запекла боротьба за лідерство і поява як мінімум трьох опозицій, сказав в інтерв`ю "Німецькій хвилі" політолог Віктор Небоженко. Крім парламентської опозиції на чолі з Тимошенко, він прогнозує появу на телеекранах інших критичних голосів, але вже контрольованих владою. Небоженко не виключає, що один з флангів опозиції очолюватиме Арсеній Яценюк, націоналістичний прошарок, ймовірно, буде контролювати Олег Тягнибок.

Експерт назвав сильним и перспективним ходом Тимошенко її заклик до незадоволених владою політичних сил - об`єднатися на місцевому рівні. Небоженко впевнений, що Тимошенко зможе найефективніше скористатися тими труднощами влади від вимушеного ухвалення непопулярних рішень для подолання наслідків економічної кризи.