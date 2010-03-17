Чи пишаються українці своїм громадянством (опитування)

77,1% українців пишаються тим, що є громадянами нашої країни. Більшість респондентів - 83,2% - вважають, що прості громадяни повинні мати реальний вплив на прийняття державних рішень.

Про це свідчать результати телефонного опитування на тему «Політичне життя українців у незалежній державі», проведеного 15-16 березня 2010 Інститутом Горшеніна.

Згідно з результатами дослідження, більшість респондентів - 77,1% - пишаються тим, що є громадянами України. Не відчувають гордості з цього приводу 17,9%, а 5% - не змогли відповісти на це запитання.

При цьому 44,6% респондентів хотіли б бачити Україну через 20 років окремою незалежною державою, близько чверті - 26,2% - частиною союзу з Росією, а кожен п`ятий опитаний - 21,1% - частиною Європейського Союзу. Не змогли відповісти на це запитання 8,1% респондентів.

Більше половини українців - 55,9% - проголосували б за державний нейтралітет України, якби сьогодні проходив відповідний референдум. Проти державного нейтралітету проголосували б сьогодні 13,7% опитаних, майже стільки ж - 13,9% - не змогли відповісти на це запитання, а 16,5% взагалі не брали б участі в голосуванні.

Більше половини громадян України - 53,9% - вважають, що якість їхнього життя залежить від того, хто буде обраний до місцевих органів влади їхнього населеного пункту. З них близько третини - 33,5% - упевнені, що якість життя від того, хто буде обраний до місцевих органів влади, точно залежить, а кожен п`ятий - 20,4% - дав відповідь «скоріше залежить». При цьому більше третини респондентів - 36,5% - не вважають, що їхнє життя якось залежить від місцевої влади. З них 18,6% опитаних впевнені, що якість їхнього життя точно не залежить від того, хто буде обраний до місцевих органів влади, а 17,9% дали відповідь - "скоріше не залежить». Не змогли визначитися з відповіддю - 9,6% респондентів.

Більшість українців - 70,6% - вважають, що країні потрібна сильна опозиція. З них більше половини - 52,3% - впевнені, що Україні потрібна сильна опозиція точно, а 18,3% вважають, що «скоріше потрібна». При цьому майже кожен п`ятий респондент - 19,3% - не бачить необхідності в сильній опозиції для України. З них кожен десятий - 10,3% - вважає, що опозиція країні, напевно не потрібна, а 9% - скоріше не потрібна. Також кожному десятому українцю - 10,1% - важко відповісти на це запитання.

Переважна більшість громадян України - 83,2% - вважають, що прості громадяни повинні мати реальний вплив на прийняття державних рішень. Із них 43,5% зазначили, що такий вплив повинні мати всі громадяни країни, яких це стосується - незалежно від рівня їхньої компетентності, а 39,7% вважають, що впливати на прийняття державних рішень мають лише громадяни, компетентні в питаннях, які вирішуються. Кожен десятий українець - 10,2% - упевнений, що прості громадяни впливати на прийняття державних рішень не повинні, оскільки це справа державних управлінців та політиків, а 6,6% опитаних не змогли відповісти на це запитання.

* * * Всього за випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком від 18 років, у всіх обласних центрах України, містах Києві та Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.