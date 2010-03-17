Кабмін підпорядкував собі Національну телекомпанію України

Кабінет міністрів України відповідно до рішення Конституційного Суду підпорядкував собі Національну телекомпанію України і призначив Єгора БЕНКЕНДОРФА її президентом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«З минулого року є рішення Конституційного Суду щодо призначення голови Національної телекомпанії, що це повинен робити Кабінет міністрів. Тому, перш за все, були зроблені певні зміни щодо підпорядкування Кабінету міністрів, і потім вже призначено Єгора БЕНКЕНДОРФА», - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.

Віце-прем’єр переконаний, що Є.БЕНКЕНДОРФ має необхідний професійний рівень та досвід.

«Це людина, яка створила стільки авторських програм, яка була майже в 20 гарячих точках, яка довела рейтинг телеканалу «Інтер» до певного рівня. Його досвід дуже потрібен для того, щоб підняти рівень цього каналу», - пояснив він.