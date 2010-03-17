Перше засідання Історичного Клубу в Інституті Горшеніна

У четвер, 18 березня 2010 року, в Києві, у приміщенні Інституту Горшеніна, відбудеться перше засідання Історичного Клубу.

Організатори: Київський інститут проблем управління імені Горшеніна та агенція MSBrand Corporation.

Тема засідання - «Концепція історії доби «кінця історії».

Учасники:

Кость БОНДАРЕНКО, директор Інституту Горшеніна, кандидат історичних наук.

Володимир ДМИТРЕНКО, експерт з аналізу політичної та економічної інформації, автор науково-популярних книжок з історії Стародавнього Риму, в минулому - аналітик військової розвідки.

Ведуча - Ксеня СЛАДКЕВИЧ, історик, спеціаліст з історії Стародавньої Греції, експерт з громадських зв’язків.

Як зазначають організатори, метою Історичного Клубу є формування національної історичної школи та впровадження сучасної концепції історичної освіти. До дискусій про історію як аналітичну науку та інструмент прогностики, про те, якою мірою суспільство взагалі може домогтися свого роду об’єктивної певності щодо великих проблем нашого часу, котра може слугувати надійною базою для прийняття життєво важливих рішень щодо нашого майбутнього, про історичну природу речей тощо Історичний Клуб раз на місяць запрошуватиме істориків, аналітиків суміжних дисциплін, спеціалістів з громадських зв’язків та інших зацікавлених осіб.