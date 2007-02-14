Литва, Україна і Білорусь вступили в змову проти Росії?

Литва розробляє стратегію на повалення домінації російських енергоресурсів на ринку країн Східної Європи. З такою заявою виступив президент Литви Валдас , перебуваючи у Вашингтоні. За його словами, Литва, разом з Україною та Білоруссю, працюють над розробленням альтернативних шляхів енергопостачань через західнолитовський порт Клайпеда. Литовський президент розраховує, що, приміром, нафту постачатимуть із Норвегії та Венесуели залізницею з метою покриття "негайних потреб". Валдас Адамкус повідомив, що обговорив цю ініціативу з віце-президентом США Діком Чейні.

Вашингтон має певні застереження щодо участі білоруської сторони у проекті через ситуацію із правами людини в цій країні та запровадженими проти Мінська санкціями.

У свою чергу Валдас Адамкус наголосив на гуманітарній стороні питання: "Білорусь, як і Україна, піддана маніпуляціям пана Путіна. Тут не йдеться про підтримку політичного режиму, а про реакцію на потреби білоруського народу", - сказав литовський лідер.

Раніше, Валдас Адамкус закликав керівництво ЄС виступити єдиним фронтом у питаннях, що стосуються енергетичної політики Росії та ситуації із демократією в РФ.

Німецька хвиля