Янукович повернувся обличчям до Ітери

Російська "Ітера" розглядає можливість реалізації енергетичних проектів в Україні

ТОВ "НГК "Ітера" (Росія) розглядає можливість реалізації енергетичних проектів в Україні. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ТОВ "НГК "Ітера".

У повідомленні наголошується, що 12 лютого прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ провів зустріч з головою Ради директорів групи компаній «Ітера» Ігорем МАКАРОВИМ, в ході якої обговорювалися перспективи реалізації ряду інвестиційних проектів у сфері енергетики, які «Ітера» може реалізувати спільно з українськими партнерами.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що уряд України зацікавлений в залученні іноземних інвестицій в енергетичну сферу.

Довідка УНІАН. НГК "Ітера" до 2003 року була оператором транспортування туркменського природного газу від кордону Туркменистану з Узбекистаном до кордону Росії з Україною і продавала газ на кордоні Росії та України українським посередникам. У 2003 році "Газпром" витіснив "Ітеру" з українського ринку.

Сьогодні оператором з транспортування туркменського газу в Україну виступає компанія "РосУкрЕнерго".

У 2005 році НГК "Ітера" мала намір повернутися на український ринок і реалізувати на ньому до 4 млрд. кубометрів газу, в разі отримання можливості імпортувати газ, який планувалося купувати за зовнішньоекономічними контрактами.

Українські компанії групи "Ітера" (ПІІ "Ітера Енерджі" і ЗАТ "ПЕК "Ітера Україна") в даний час реалізують природний газ, видобутий на території України, компаніями, що не входять в НАК "Нафтогаз України".