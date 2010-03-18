Експерт: прокуратура не зможе звинуватити Тимошенко

Польський аналітик Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ називає “політичною грою” доручення генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА правоохоронцям ретельно дослідити діяльність Юлії ТИМОШЕНКО на посту глави уряду.

Таку думку він висловив у коментарі УНІАН.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ зауважив, що представники нової влади традиційно звинувачують своїх попередників у нецільовому використані грошей, але на практиці зібрати достатні матеріали для поставлення конкретних звинувачень та передачі справи до суду набагато складніше.

«Не треба забувати, що треба довести, що це Ю.ТИМОШЕНКО робила, а не який урядовець нижчого рівня в Києві, Дніпропетровську чи Ужгороді», - сказав аналітик.

Експерт висловив думку, що новому Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ вигідно використовувати тему нібито розбазарювання державних грошей колишнім прем’єром, оскільки це б’є по її рейтингу та є зручним поясненням для виборців складної економічної ситуації в державі.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ зауважив, що скоріше за все, “регіонами” не мають і не знайдуть достатніх доказів правопорушень Ю.ТИМОШЕНКО.

«Це, більшою мірою, політична гра без твердої основи», - резюмував аналітик.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня генеральний прокурор України О.МЕДВЕДЬКО закликав правоохоронні і контролюючі органи долучитися до перевірки використання бюджетних коштів Кабінетом міністрів Ю.ТИМОШЕНКО.

На координаційній нараді керівників правоохоронних органів за участі Президента В.ЯНУКОВИЧА, генпрокурор зауважив, що Генпрокуратурою за дорученням Президента вже ретельно вивчається законність використання попереднім урядом бюджетних коштів, у тому числі отриманих від міжнародних організацій.