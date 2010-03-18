Працівників метро попросили звільнити робочі місця на Хрещатику

Співробітників столичного метрополітену попросили звільнити робочі місця у будівлі за адресою вул. Хрещатик, 19, де функціонує Будинок зв’язку метрополітену, аргументуючи це тим, що приміщення більше не належить комунальному підприємству «Київський метрополітен».

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутатської фракції «Блок Юлії Тимошенко» у Київській міській раді, про це депутатам повідомили співробітники метро.

У БЮТ зазначають, що до Будинку зв’язку метрополітену підведені всі лінії зв’язку та управління метрополітеном.

«Якщо працівників метрополітену попросили звільнити приміщення, це означає, що, найімовірніше, воно вже продане. Проте приватизація приміщень комунального підприємства «Київський метрополітен» незаконна», - заявив заступник голови постійної комісії Київради з питань власності, депутат з фракції БЮТ Денис МОСКАЛЬ.

Він наголосив, що об’єкти, які мають загальнодержавне значення і забезпечують життєдіяльність держави в цілому, зокрема метрополітен, не підлягають приватизації відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна». А приміщення за адресою вул. Хрещатик, 19 є невід’ємною частиною КП «Київський метрополітен».

При цьому Д.МОСКАЛЬ нагадав про рішення Київради від 30 вересня 2008 року «Про ситуацію в транспортній галузі міста Києва», яким прямо забороняється приватизація комунального підприємства «Київській метрополітен».

Він також нагадав, що всупереч вимогам законодавства у 2007 р. команда мера включила об’єкти столичного метрополітену до Переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації. Прокуратура Києва опротестувала це рішення, «проте силами більшості Черновецького-Януковича» 2 квітня 2009 р. протест прокуратури було відхилено, а приміщення КП «Київській метрополітен» залишилось у списку на приватизацію.

За інформацією Д.МОСКАЛЯ, тоді в ситуацію особисто втрутилась прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, яка дала доручення міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ розібратись із незаконною приватизацією стратегічного об’єкту.

«Як бачимо, ані прокуратура, ані Кабінет міністрів чинній київській владі не наказ», - додав Д.МОСКАЛЬ.