Герман про Бандеру, Ющенка, Януковича і День Перемоги

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН стверджує, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ не заявляв про намір до Дня Перемоги відмінити указ про присвоєння Степану Бандері звання Героя України.

Про це вона повідомила в інтерв`ю інтернет-виданню «Острів».

«Я не розумію, чому влаштували такий ажіотаж навколо цієї проблеми. Був Президент України – який був. Його обирав народ. Народ знав його погляди і його світогляд. Цей Президент підписав такий указ, який відповідав його світогляду, ситуації, в якій він прийшов до влади і настроїв людей. Він виконав свій обов’язок перед своїми виборцями», – сказала Г.ГЕРМАН.

«Чи правильно тепер все перевертати? Якщо відміняти цей указ, то потрібно відміняти і всі інші. Це все одно, що перейменовувати вулиці або знімати пам`ятники. В історії держави був такий період. Прийшов новий - ми вестимемо нову гуманітарну політику», – зазначила вона.

«А якщо для когось Бандера герой, то чи буде скасовано цей указ, чи не буде, - він все одно залишиться для них героєм. Якщо він – антигерой, то скільки б ЮЩЕНКО не підписав указів, це абсолютно не змінило б таке ставлення до цієї особи. Нам потрібно піднятися над цією проблемою, і рухатися вперед. Не можна воювати з мертвими», – вважає Г.ГЕРМАН.

На згадку про те, що під час візиту до Росії В.ЯНУКОВИЧ заявив, що до Дня Перемоги указ буде скасований, Г.ГЕРМАН заперечила: «Він сказав, що до Дня Перемоги ситуація буде вивчена, проаналізована і буде прийняте рішення. Він не сказав, що до Дня Перемоги він відмінить указ ЮЩЕНКА. Але й не сказав, що не відмінить. Я сподіваюся, що це буде рішення, яке найбільше відповідатиме національним інтересам».

Як повідомляв УНІАН, 5 березня на спільній з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ прес-конференції в Кремлі В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв до Дня Перемоги відмінити укази про присвоєння Степану Бандері і Роману Шухевичу звань Героя України.

«Що стосується указів ЮЩЕНКА – вони дуже резонансні. Звичайно, ці укази не сприймаються ні в Європі, ні в Україні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він нагадав, що Європарламент не випадково звернувся до нового керівництва України щодо відміни указу Президента Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння звання Героя України С.Бандері.

«Є процес правовим і політичний - і Україна його проходить. І це рішення буде прийняте до Дня Перемоги», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.