Експерт: найбільшу загрозу для Тимошенко становить вона сама

Партія регіонів, незважаючи на швидке створення нової коаліції та уряду, навряд чи зможе найближчим часом сформувати у нинішньому складі Верховної Ради конституційну більшість.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив польський аналітик Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ.

Він відзначив, що депутати нинішньої Верховної Ради керуються не лише поточними бізнес-інтересами, які можуть їх схиляти до входження у проурядову коаліцію, але й враховують можливий розвиток політичної ситуації в Україні.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ зауважив, що навіть колишньому Президенту Леоніду КУЧМІ не вдалося набрати у парламенті 300 голосів для внесення змін до Конституції. У нинішній ситуації, на думку експерта, це буде ще складніше.

На думку аналітика, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО зможе порівняно легко керувати групою народних депутатів від БЮТ, перебуваючи за стінами Верховної Ради. За словами Г.ГРОМАДСЬКОГО, ефективність цього керівництва буде залежати від позиції Ю.ТИМОШЕНКО. «Якщо позиція сильна, то вона не мусить сидіти у парламенті, а може із заднього крісла керувати», - сказав він.

Аналітик додав, що найбільшу загрозу для Ю,ТИМОШЕНКО може становити «вона сама» у випадку необдуманих рішень, зауваживши, що її поведінка після програшу на виборах Президента свідчить про раціональність, адже «вона не робить кардинальних помилок».