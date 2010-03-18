У Януковича обіцяють захищати Табачника

Відставляти міністра освіти Дмитра Табачника поки зарано.

Про це заявила заступник глави адміністрації президента Ганна Герман в ефірі 5 каналу.

"Відставляти людину повинні за якісь дії. Табачник ще нічого злого не зробив на своїй посаді. Навпаки, я чекаю від нього цікавих кроків", - зазначила вона.

"Те, що опозиція почала піднімати це ім`я на щит...я теж не належу до симпатиків тих поглядів, які оголошує Табачник. Але не можна людину судити за її погляди. Треба людину судити за її вчинки", - сказала заступник глави адміністрації президента.

"Тут я буду Табачника захищати, подобається це комусь, чи ні", - додала Герман.

"Якщо Табачник зробить щось неправильне, як міністр освіти – так, ми будемо говорити одне. Але поки що говорити про його відставку – це неправильно", - вважає вона.

"Інша річ, можна говорити, чи правильним було це призначення. Наскільки воно було вмотивоване, наскільки воно сприяло об`єднанню країни", - зазначила Герман.

"Опозиція зараз заскочена тим, що влада діє чітко, швидко і професійно. Їй треба до чогось вчепитися. Вчепилися до Табачника. Не було би Табачника – вчепилися б до чогось іншого", - наголосила вона.

Як відомо, раніше віце-спікер Микола Томенко (БЮТ) заявив, що опозиція спробує звільнити Табачника на початку нової сесії парламенту.

Також Герман у середу заявляла, що добровільна відставка міністра освіти пішла б на користь команді Віктора Януковича.

Українська правда