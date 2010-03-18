Уряд Азарова поставив кадровий рекорд

Вчора уряд поставив рекорд з кадрових перестановок. Протягом трьох годин Кабмін провів 117 звільнень і призначень у центральних органах влади, пише "Дело".

Серед іншого своєю постановою Кабмін ввів до Фонду держмайна Олександра Рябченка. Його призначення на вищу посаду в цьому відомстві вже анонсоване. Рішенням Кабміну Рябченко тимчасово виконує обов`язки глави Фонду замість Дмитра Парфененка. «За два тижні мою кандидатуру на пост глави ФДМ внесуть до парламенту», — відзначив Рябченко. За інформацією співбесідників у Кабміні, Рябченко обійме цю посаду за квотою Компартії. Його лобіює бізнесмен Костянтин Григоришин — основний спонсор Комуністичної партії.