Янукович полетів до Криму

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відбув з одноденною робочою поїздкою в Автономну Республіку Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, у рамках поїздки глава держави проведе у Сімферополі зустріч з регіональним активом за участю депутатів Верховної Ради Криму, депутатів Севастопольської міської ради, керівників органів державної влади, місцевого самоврядування, громадськості та ділових кіл.

Під час цього заходу, який відбудеться у будинку кримського парламенту, В.ЯНУКОВИЧ представить голову Ради міністрів АРК Василя ДЖАРТИ, прокурора Криму Степана МОЛИЦЬКОГО, начальника Головного управління МВС України у Криму Олександра ПРОСОЛОВА, начальника Головного управління СБУ в АРК Володимира ТОЦЬКОГО, а також командувача Військово-морських сил Збройних Сил України віце-адмірала Віктора МАКСИМОВА.

Після завершення заходу заплановано зустріч В.ЯНУКОВИЧА з представниками ЗМІ.

Сьогодні ж Президент України повернеться до Києва.