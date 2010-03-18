Єжель представив нового командувача ВМС

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ сьогодні в Севастополі представив керівному складу флоту нового командувача Військово-морських сил Збройних Сил України віце-адмірала Віктора МАКСИМОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, М.ЄЖЕЛЬ зачитав указ Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА від 17 березня про звільнення з посади командуючого ВМС адмірала Ігоря ТЕНЮХА і зарахування його в розпорядження міністра оборони України.

Він також повідомив, що іншим указом Президента України від 17 березня командуючим ВМС України призначено В.МАКСИМОВА.

Представляючи В.МАКСИМОВА на новій посаді, міністр зазначив, що він за 6 років перебування на посаді першого заступника командувача українських ВМС став відомий всьому флоту «як людина, яка зробила дуже багато для того, щоб наші ВМС були».

М.ЄЖЕЛЬ висловив упевненість в тому, що новий командувач робитиме все можливе, щоб Військово-Морські сили зайняли гідне місце як серед видів Збройних Сил України, так і серед флотів світу.

Міністр акцентував увагу керівного складу флоту на пріоритетних завданнях, які сьогодні стоять перед національними ВМС і в цілому перед Збройними Силами України.

М.ЄЖЕЛЬ подякував колишньому командуючому ВМС України І.ТЕНЮХУ за роботу. Як сказав міністр, за той час, коли І.ТЕНЮХ очолював флот, «у Військово-Морських силах відбулися значні зміни, проведено величезну роботу».