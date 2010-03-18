Герман каже, що про те, що її син - в уряді, прочитала в Інтернеті

Герман каже, що про призначення її сина заступником міністра прочитала в Інтернеті

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН дізналася про призначення її сина заступником міністра з питань надзвичайних ситуації з Інтернета. Про це вона сказала в середу в ефірі “5-го каналу”.

Як повідомляє “Українська правда”,Г.ГЕРМАН пообіцяла піти з посади, якщо її син Микола КОРОВІЦИН "зробить щось не так" на посаді заступника міністра.

За словами Г.ГЕРМАН, вона прочитала про призначення свого сина заступником міністра в Інтернеті.

"Якщо він буде працювати добре – порядок. Якщо він зробить щось не так – він повинен відійти. Але не тільки він, а і я. Тому що я теж несу відповідальність, бо я при владі", - наголосила заступник глави АП.

"І хоча я не робила йому жодних преференцій, нікого за нього не просила, я все-таки несу відповідальність за кроки людини", - заявила Г.ГЕРМАН.

"З іншого боку, перекривати молодій людині шлях тільки тому, що його мама при владі, я теж не можу собі цього дозволити", - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня ц. р. міністр з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Нестор ШУФРИЧ представив колективу МНС своїх заступників, у тому числі сина заступника глави Адміністрації Президента Г.ГЕРМАН Миколу КОРОВІЦИНА.

Крім того, першим заступником міністра призначено Віталія БУТА, заступниками - Андрія СКІБ`ЯКА, Віталія РОМАНЧЕНКО, Андрія БОНДАРЕНКА та М.КОРОВІЦИНА.

Начальником Державного департаменту пожежної безпеки МНС призначено Василя АНДРІЄНКА. Продовжують працювати у МНС перший заступник міністра Володимир АНТОНЕЦЬ, заступник міністра Володимир ХОЛОША та заступник міністра Михайло БОЛОТСЬКИХ.

Під час вступного слова Н.ШУФРИЧ сказав, що новопризначені заступники – це колеги, з якими за останні роки багато що вдалося зробити.