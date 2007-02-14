Ющенко ще торік знав про підвищення комунальних тарифів?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає уряд негайно внести до законодавства зміни щодо підвищення соціальних виплат населенню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник глави Секретаріату Президента України Віктор БОНДАР на брифінгу для преси.

Він наголосив, що сьогодні з підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги стрімко зросли витрати кожної української сім’ї, і це загрозлива тенденція для країни. В.БОНДАР нагадав, що В.ЮЩЕНКО ще минулого року під час розгляду державного бюджету попереджав про такий розвиток подій. Він також додав, що парламент наприкінці минулого року ухвалив постанову, якою передбачив можливість перегляду положень державного бюджету щодо соціальних виплат у разі сприятливої економічної ситуації.

Крім того, В.БОНДАР звернув увагу на вчорашні оптимістичні заяви першого віце-прем’єра Миколи АЗАРОВА щодо економічного становища України. «Сьогодні ми бачимо із заяв першого віце-прем’єра те, що у січні-лютому планується зростання промисловості майже на 15%, зростання ВВП на рівні 10%. Такі дані викликають оптимізм щодо збільшення соціальних виплат як компенсаторів населенню за сплату житлово-комунальних послуг”, - сказав В.БОНДАР. Крім того, на його думку, такі заяви “дають підстави стверджувати, що в уряді є джерела для внесення змін до закону «Про державний бюджет», які вже з березня підвищать соціальні виплати”.

При цьому В.БОНДАР зазначив, що Президент очікує від уряду підготовки й ухвалення документів, якими б були збільшені зарплати і пенсії.

В.БОНДАР також наголосив, що В.ЮЩЕНКО готовий іти назустріч уряду щодо внесення вище зазначених змін.

Водночас БОНДАР повідомив, що ЮЩЕНКО закликає уряд і голів облдержадміністрацій взяти під особистий контроль ситуацію із заборгованістю з виплати заробітної плати в державному та комунальному секторі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР сьогодні на брифінгу для преси.

В.БОНДАР наголосив, що на сьогодні В.ЮЩЕНКО занепокоєний ситуацією, що склалась із виплатами заробітної плати в усіх регіонах України на державних та комунальних підприємствах.

Водночас заступник глави Секретаріату Президента зазначив, що здебільшого це пов’язано із законом, яким запроваджені тендери на державні закупівлі. За його словами, ця процедура розтягується на 4-5 місяців, що позбавляє можливості підприємства вчасно виплачувати заробітну плату та здійснювати інші платежі.

В.БОНДАР звернув увагу уряду і голів ОДА на необхідність створення додаткових умов, які б дозволили вчасно виплачувати заробітну плату і, водночас, не дозволяли б штучно доводити до банкрутства ці підприємства.