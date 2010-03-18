Луценко каже, що переміщення Януковича забезпечують 120 даішників

Колишній міністр внутрішніх справ України, лідер "Народної самооборони" Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що безперешкодне переміщення нинішнього Президента Віктора ЯНУКОВИЧА по Києву й області забезпечують 120 працівників ДАІ.

Про це він сказав в інтерв’ю УНІАН.

"Я коли вдруге прийшов у міністерство, то виявив, що у Київській області побільшало на 120 працівників ДАІ. Виявилося, що це підрозділ охорони “Межигір’я” та супроводу (тодішнього) прем’єр-міністра ЯНУКОВИЧА. 120 – це надто багато. Це 30% усіх працівників ДПС у Київській області. Ми їх, звичайно, ліквідували, але зараз їх знову відновили", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, усі попередні президенти їздили із Конча-Заспи, "а цей їздить з Вишгорода". "Якщо їхати із Конча-Заспи, то паралізується лише Печерськ. А якщо з Вишгорода, то паралізується усе місто", - зазначив екс-міністр.

При цьому він висловив переконання, що такі дії нового керівника держави вказують на відновлення кучмізму в усіх його проявах. "Бо й прем’єр-міністр у п’ятницю, коли їхав на концерт ВАЛЕРІЇ, то перекривався весь центр з нарядами ДАІ. Це самовідновлення стилю. Пам’ятаєте, як у фільмі термінатор-залізяка то розпливається, то відновлюється. Це отой кучмізм, який був розплавлений і нібито зник, тепер знову відновлюється", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.