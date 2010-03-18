Азаров скасував рішення Тимошенко

Кабінет міністрів України постановою № 268 від 17 березня 2010 року ліквідував казенне підприємство “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів”.

Текст відповідної постанови за підписом прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА оприлюднений на Урядовому порталі.

Згідно з постановою, також припиняється процедура ліквідації державного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” та відновлюється його діяльність.

Кабінет міністрів постановив, що державне підприємство “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” належить до сфери управління Міністерства фінансів.

Водночас визнано такими, що втратили чинність, розпорядження Кабінету міністрів від 17 лютого 2010 р. № 249 “Про заходи щодо удосконалення державного регулювання та посилення контролю у сфері виготовлення бланків цінних паперів і документів суворої звітності”, а також постанову Кабінету міністрів від 2 березня 2010 р. № 218 “Деякі питання утворення казенного підприємства “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів”.

Як повідомляв УНІАН, в лютому 2010 року внаслідок конфліктів навколо керівника поліграфкомбінату під час виборчої президентської кампанії уряд Юлії ТИМОШЕНКО ліквідував державне підприємство “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів", перетворивши його у казенне підприємство.

Після створення казенного підприємства, 24 лютого уряд Ю.ТИМОШЕНКО призначив Андрія РАДЮКА генеральним директором казенного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів".