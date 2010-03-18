Глава МВС вже тиждень сидить у своєму кріслі і нудьгує

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ вимагає від співробітників міліції не ігнорувати заяви громадян про правопорушення.

Як передає кореспондент УНІАН, А.МОГИЛЬОВ на зустрічі з особовим складом кримської міліції назвав недостатнє реагування на заяви одним з недоліків у роботі МВС.

«Я ось вже тиждень сиджу в (міністерському) кріслі в Києві, дивлюся на рівень роботи міліції, і він у мене викликає нудьгу. Повністю порушена система управління міліцією», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

Він навів показники минулого року, коли МВС керував Юрій ЛУЦЕНКО. «Приклад такий, за минулий рік. Ми розуміємо, в якій економічній ситуації була країна, наскільки впали доходи населення, але зростання заяв про порушення в країні загалом відбулося лише на 1%. Думаю, приблизно десь п`ятнадцять відсотків заяв про порушення міліція поховала, тобто, ми не відреагували на заяви людей, які звернулися до нас зі своїми бідами», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

«З сьогоднішнього дня говорю всім: не реагування на заяви працівником міліції - найстрашніший гріх у системі МВС. Вже другий етап - розкриємо ми цю справу чи ні, але прореагувати на заяву ми повинні, вжити адекватних заходів, аби люди відчули захист від тієї криміногенної ситуації, яка розвивається в країні», - заявив міністр.